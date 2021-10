James Blake lançou esta sexta-feira o seu novo álbum, "Friends That Break Your Heart".

O sucessor de "Assume Form", de 2019, já se encontra disponível nas principais plataformas de streaming.

Descrito pelo músico britânico como um álbum "concetual", "Friends That Break Your Heart" conta com as colaborações de nomes como SZA, JID, SwaVay e Monica Marti. Jameela Jamil, namorada de Blake, tem créditos em três canções.

Ouça aqui "Friends That Break Your Heart":