Camané anunciou esta manhã a edição de um novo álbum. "Horas Vazias" chega já no dia 29 de outubro e será antecedido pelo single 'Que Flor Se Abre no Peito', tema escrito por Pedro Abrunhosa que poderá ser ouvido a partir de dia 22.

Além de Abrunhosa, o álbum conta com canções escritas por Jorge Palma, Amélia Muge, Sérgio Godinho, Vitorino ou João Monge, com Camané a emprestar também a sua voz a palavras de Fernando Pessoa ou Amália Rodrigues.

Pela primeira vez sem José Mário Branco, falecido em 2019, na produção, "Horas Vazias" foi produzido e arranjado por Pedro Moreira. A acompanhar a voz de Camané, estão, como é hábito, a guitarra portuguesa de José Manuel Neto, a viola de fado de Carlos Manuel Proença e o contrabaixo de Carlos Bica.

1. Que Flor Se Abre no Peito (Pedro Abrunhosa)

2. Amar Não Custa (Fado da Bica) (Sebastião Cerqueira / Jaime Santos)

3. Noite Transfigurada (Jorge Palma)

4. Falsa Partida (Maria do Rosário Pedreira / Mário Laginha)

5. Quem És (João Monge / José Manuel Neto, Carlos Lopes)

6. O Fado que Em Tempos Te Cantei (Sérgio Godinho)

7. Aves Agoirentas (David Mourão-Ferreira / Alain Oulman)

8. Foste Embora (Vitorino)

9. Nova Vénus (Júlio Dinis / Carminho)

10. As Ilhas Afortunadas (Fado Menor/Maior) (Fernando Pessoa / Trad.)

11. Tenho Dois Corações (Amália Rodrigues / José Mário Branco)

12. Meu Amor (Sebastião Cerqueira / Miguel Amaral)

13. Marcha de Alcântara (Vitorino)

14. Se a Solidão Fosse (Amélia Muge)

15. Às Vezes Há Um Silêncio (Fado Rosa) (Sebastião Cerqueira / João David Rosa)

16. Havemos de Nos Ver Outra Vez (Teresa Muge)

O novo disco do fadista marca um regresso aos álbuns "em nome próprio" seis anos depois de "Infinito Presente". Pelo caminho, lançou um disco de homenagem a Alfredo Marceneiro ("Camané Canta Marceneiro", de 2017) e um álbum a meias com Mário Laginha ("Aqui Está-se Sossegado", de 2019).