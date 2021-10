O ator Woody Harrelson viu-se envolvido numa luta com um fotógrafo, num hotel em Washington, D.C., na passada quarta-feira.

De acordo com a "NBC Washington", o incidente teve lugar no terraço no famoso Hotel Watergate.

O fotógrafo, não identificado, estaria "intoxicado" e a tirar fotografias de Harrelson e da sua filha, mesmo após o ator lhe ter pedido para parar.

Testemunhas presentes no local contaram à polícia que Harrelson agiu em auto-defesa, após o fotógrafo se ter mostrado agressivo.

O ator não foi acusado de qualquer crime pelas autoridades chamadas ao local, ao passo que o fotógrafo foi detido e questionado.