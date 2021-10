Foi divulgado um novo trailer para o sétimo filme da saga "Atividade Paranormal", que se estreia este mês na plataforma Paramount+.

"Paranormal Activity: Next of Kin" irá focar-se na personagem de Margot, interpretada por Emily Bader, que se desloca a uma comunidade Amish para filmar um documentário - até se deparar com "ocorrências e descobertas estranhas".

Nos Estados Unidos, o filme irá passar em exclusivo em streaming. Ainda não existe uma data de estreia prevista para Portugal.

Veja aqui o trailer: