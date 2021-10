Os Red Hot Chili Peppers (RHCP) anunciaram esta quinta-feira as datas da digressão mundial que os levará a estádios e festivais na Europa e nos Estados Unidos entre o fim da primavera e o final do verão de 2022.

Preparando um novo álbum, o grupo norte-americano apresentou a nova tour num vídeo que parodia um noticiário televisivo. Anthony Kiedis, Chad Smith, Flea e o regressado John Frusciante vestiram-se de cidadãos seniores para anunciar, de forma cómica, o seu roteiro de concertos para o próximo ano - Portugal de fora. A digressão principia a 4 de junho em Sevilha, no país vizinho, estando previsto um segundo concerto em Espanha, na cidade de Barcelona, três dias depois. Da Península Ibérica que não fala português, a banda parte para a Holanda, Hungria, Itália, Reino Unido (3 concertos), Irlanda, Bélgica, Alemanha (2 concertos) e França. Nos concertos de estádio, os RHCP terão primeiras partes de A$AP Rocky e Thundercat em alguns concertos, e Anderson .Paak & The Free Nationals e Thundercat noutros.

De julho a setembro, os RHCP estarão nos Estados Unidos, também com primeiras partes já definidas: Strokes, Haim, St. Vincent, King Princess e, novamente, Thundercat vão revezar-se no périplo ianque.

O último concerto dos Red Hot Chili Peppers em Portugal data de 13 de julho de 2017, no festival Super Bock Super Rock (SBSR), então realizado no Parque das Nações, em Lisboa. Em 2022, o SBSR está agendado para os dias 14, 15 e 16 de julho, no Meco, datas posteriores ao último concerto na Europa anunciado pela banda (em Hamburgo, na Alemanha, a 12 de julho). Recorde-se que a banda esteve escalada para a edição deste ano do NOS Alive, que não se realizou devido à pandemia de covid-19, contudo não transitou para o cartaz anunciado para o próximo ano. As datas do NOS Alive 2022 são 6, 7, 8 e 9 de julho, sendo que o único dia coincidente com concerto dos RHCP noutras paragens é 8 de julho: em Oeiras sobem os Metallica ao palco e a banda de 'Give It Away' estará em Paris. O plano da digressão anunciado pelos RHCP não apresenta, até ao momento, espetáculos agendados para dias consecutivos (a 5 desse mês, o grupo apresenta-se na cidade alemã de Colónia). O Rock in Rio-Lisboa, que recebeu os RHCP em 2006, já apresentou o cartaz completo para 2022, realizando-se em datas - 18, 19, 25 e 26 de junho - em que a banda norte-americana estará na Europa, mas com concertos já agendados para 18 (Itália) e 25 desse mês (Reino Unido).