O músico e jornalista Miguel Ribeiro, que é há dez anos a voz dos Happy Mess, é o convidado desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. No momento em que a sua banda se prepara para editar um novo álbum, "Jardim da Parada", o músico junta-se a nós para falar não só sobre as novas canções como sobre a separação que criou entre o músico e o jornalista que nos habituámos a ver todos os dias nos ecrãs da SIC Notícias.

Os artistas que musicaram a sua infância em Trás-os-Montes, a desvalorização da cultura em Portugal, uma canção escrita a meias com Rodrigo Guedes de Carvalho e o regresso aos palcos com um álbum pela primeira vez integralmente cantado em português são outros assuntos abordados por Miguel Ribeiro no episódio desta semana do Posto Emissor.

Também neste Posto Emissor, falamos sobre os Pandora Papers, a fuga de informação sobre contas offshore que expôs artistas como Shakira, Elton John ou Ringo Starr, e o regresso iminente de Adele. Destacamos ainda uma entrevista publicada pela BLITZ com Julinho KSD, o novo fenómeno da música feita em Portugal, e as declarações exclusivas de Roberta Medina sobre o Rock in Rio-Lisboa 2022 e deixamos-lhe algumas sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos tempos.



A apresentação do 76º Posto Emissor está a cargo de Mário Rui Vieira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.