Os Rage Against the Machine foram o grande destaque da primeira edição de sempre do festival de Coachella, realizada em 1999.

Em entrevista ao podcast "Tuna on Toast", o guitarrista Tom Morello revelou agora que o grupo devolveu metade do seu cachet à organização do festival, após esta ter perdido dinheiro.

De acordo com o músico, o pedido de devolução partiu da própria organização e foi prontamente acedido pela banda, "porque eram amigos".

O "Consequence of Sound" escreve que a primeira edição de Coachella teve 850 mil dólares de prejuízo, com 37 mil "festivaleiros" espalhados por dois dias. A mais recente edição do festival contou com cerca de 200 mil pessoas.

A promotora GoldenVoice, acrescentou Morello, "organizou todos os concertos menores, desde o primeiro dia". "Eram uma espécie de promotores punk rock. Eram nossos manos", disse.