Os dois filhos adolescentes de Britney Spears com o dançarino Kevin Federline - Sean Preston, de 16 anos, e Jayden James, de 15 - surgiram esta semana em fotos publicadas nas redes sociais por um amigo do pai.

Os jovens, que não eram fotografados em ocasiões sociais desde a infância, mostraram-se sorridentes ladeando o coreógrafo Eddie Morales, que os apelida de "meus sobrinhos".

Numa altura em que o processo de tutela de Britney Spears continua aceso, aguardando-se a atribuição de um novo tutor por parte do tribunal, Morales acompanha as fotos com a legenda "agora o mundo pode ver o grande pai que ele [Kevin Federline, com quem a cantora foi casada entre 2004 e 2007] foi" no que pode ser visto como um elogio às capacidades parentais do progenitor, que - uma vez afastado o pai de Britney dos desígnios da vida da artista - se mostra agora aberto a um maior contacto da mãe com os filhos. A custódia dos dois filhos foi retirada a Britney em 2007, poucos meses depois de finalizado o divórcio.