Adele está a preparar o seu regresso à música - o novo single, 'Easy on Me', estreia na próxima semana - e mostrou a sua nova vida em duas entrevistas às versões norte-americana e britânica da revista Vogue, que a colocam na capa da edição de novembro.

Num artigo intitulado "Adele on the other side" (em português, "Adele do outro lado"), a artista fala sobre o exercício físico, que a ajudou a emagrecer e a controlar a ansiedade, e o divórcio do ex-marido, levantando também o véu sobre o novo álbum.

No perfil publicado na versão britânica da revista, Adele apelida o novo longa-duração de disco de "redenção pessoal", falando também de uma "nova sonoridade".