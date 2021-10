Ringo Starr, Max Weinberg e Matt Cameron estão entre os mais de 100 nomes que se juntaram a uma iniciativa da organização WhyHunger, que pretende acabar com a fome no mundo.

Esta iniciativa consistiu numa estrondosa versão de 'Come Together', tema clássico dos Beatles, desta feita intitulado 'Drum Together'.

Em declarações à "Rolling Stone", Matt Cameron afirmou que fazer parte desta iniciativa "foi muito gratificante". "Não há nada como o poder de uma boa batida", disse.

A iniciativa 'Drum Together' foi gizada pelo produtor Brian Resnick e por Dom Famularo. As receitas obtidas com as visualizações do vídeo reverterão para as campanhas da WhyHunger.

Veja o vídeo: