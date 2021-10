Tina Turner vendeu os direitos sobre o seu catálogo musical à BMG, num total de seis décadas de música.

Entre os temas cujos direitos passaram a ficar nas mãos da BMG estão clássicos como 'What's Love Got to Do With It' e 'Private Dancer'. Os valores envolvidos não foram revelados, mas o "Guardian" escreve que este é o maior negócio de sempre da BMG com um artista solo.

Tina Turner junta-se assim a nomes como Bob Dylan ou Neil Young, que na era do streaming já haviam optado por vender os direitos sobre as suas canções às grandes editoras e empresas de publishing.

"Como com qualquer artista, a proteção do meu trabalho de vida e da minha herança musical é algo de pessoal", afirmou a cantora em comunicado.

Para além de Turner, a BMG também representa Mick Jagger e Keith Richards, John Lennon e Ringo Starr, Mick Fleetwood, Kurt Cobain, David Bowie e os Iron Maiden, entre outros.