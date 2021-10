Os Moonspell anunciaram a sua tradicional festa de Halloween, que este ano toma a forma de festival.

O Halloween Rock Fest decorre a 31 de outubro no Parque de Exposições do Montijo, contando não só com a atuação da banda mas também com concertos dos Bizarra Locomotiva, Cleric Beast e Viciously Hateful.

"Um concerto sem distanciamento social e sem lotação máxima, para celebrar a liberdade, a energia do rock and roll e a força inimitável da música ao vivo!", diz a banda nas redes sociais.

Os bilhetes já estão à venda, pelo preço único de €15, e o espetáculo terá início às 16h.