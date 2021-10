Os Mastodon são a nova confirmação do VOA - Heavy Rock Festival, que se realiza entre os dias 30 de junho e 1 de julho de 2022 no Estádio Nacional, em Oeiras. A notícia foi avançada esta manhã pela promotora Prime Artists.

A banda norte-americana, que vai editar um novo álbum, intitulado "Hushed and Grim", no final deste mês, junta-se assim aos já confirmados Megadeth, Avenged Sevenfold e Bring Me the Horizon no cartaz do festival, atuando no último dia.

Os passes de dois dias do VOA - Heavy Rock Festival já se encontram esgotados, tal como os bilhetes para o primeiro dia. Os ingressos para 1 de julho estão à venda pelo preço único de €50. Consulte abaixo o cartaz anunciado até ao momento.

30 de junho

Avenged Sevenfold

Megadeth

Kreator

Bizarra Locomotiva

1 de julho

Bring Me the Horizon

Mastodon

Killswitch Engage

Crossfaith

Sylosis