A fotografia de Britney Spears e Madonna a beijarem-se na boca no palco dos MTV Video Music Awards, em 2003, vai ser leiloada em formato NFT esta quarta-feira, 7 de outubro.

Captada pela objetiva do fotógrafo John Shearer, a imagem tornou-se icónica e o momento é um dos mais memoráveis da cerimónia de entrega da prémios da MTV. Parte do dinheiro amealhado no leilão será doado à organização não governamental de defesa dos direitos LGBT GLAAD.

O beijo aconteceu durante um medley de canções de Madonna que contou também com a presença em palco de Christina Aguilera - vestida de noiva, tal como Spears - e de Missy Elliott. No final da atuação, Madonna beijou Spears e Aguilera na boca. Recorde o momento em vídeo.