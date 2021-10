A atriz norte-americana Shannen Doherty, que se tornou conhecida na série juvenil dos anos 90 "Febre em Beverly Hills", está novamente a lutar contra o cancro da mama, depois de anos em remissão. Numa nova entrevista, confessou que está "a lutar para continuar viva".

"Estou a viver a vida, a passar muito tempo com os meus amigos e com a minha família e a trabalhar", disse a atriz de 50 anos ao programa de televisão "Good Morning America" depois de revelar que o cancro regressou no ano passado e que está no estágio IV da doença, o que significa que já alastrou a outras partes do corpo.

Garantindo que não vai baixar os braços, Doherty diz que tem "objetivos" e não "uma lista de coisas a fazer", porque "isso são coisas que fazes antes de morrer e eu não quero ver as coisas dessa forma".

Nesse sentido, a atriz tem dois filmes prestes a estrear (um chamado "Dying to Belong" e outro "List of a Lifetime") e diz que o trabalho se tornou "ainda mais recompensador".

"Muitas pessoas que são diagnosticadas com cancro de estágio IV são colocadas de parte. Assume-se que não conseguem trabalhar ou não conseguem trabalhar no melhor das suas capacidades", diz Doherty, "isso não é verdade e é algo que eu gostaria que as pessoas parassem de assumir".