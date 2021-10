Adele confirmou esta terça-feira o seu regresso à música, partilhando um pequeno trecho daquele que será o seu primeiro single desde 2016: 'Easy On Me'.

A cantora partilhou, no Twitter, um vídeo que a mostra a ouvir uma cassete com o título da canção no carro. A data de lançamento do single foi também revelada: 15 de outubro.

O vídeo pôs fim a meses de especulação, que se intensificaram nas últimas semanas com o surgimento de vários cartazes alusivos à cantora, e com o regresso desta às redes sociais.

Veja o vídeo: