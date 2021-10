Os nomes de Shakira, Elton John e Ringo Starr estão entre os muitos expostos nos chamados "Pandora Papers", uma fuga de informação que expôs as contas offshore de celebridades e líderes mundiais.

De acordo com o "The Hollywood Reporter", estes três músicos terão criado moradas postais para as suas empresas em paraísos fiscais como as Ilhas Virgens Britânicas, o Panamá e as Bahamas.

O cantor espanhol Julio Iglesias é outro dos envolvidos nos "Panama Papers", com o jornal "El Pais" a escrever que Iglesias tem pelo menos 20 empresas sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas, através das quais adquiriu um avião privado e casas de luxo em Miami.

Nenhum dos músicos envolvido nestes documentos decidiu, para já, comentar o caso.