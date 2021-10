Justin Bieber vai entrar no negócio da canábis. O cantor canadiano anunciou uma nova gama de produtos de canábis, intitulado "Peaches", nome retirado a um dos temas presentes no seu mais recente disco, "Justice".

Em declarações à "Vogue", Bieber afirmou que este é mais um passo em frente na sua luta pela saúde mental. "Tentaram fazer-me sentir mal por gostar de erva", disse, "mas agora encontrei um novo espaço na minha vida para produtos que foram benéficos para a minha experiência enquanto ser humano".

O projeto foi concebido em parceria com a Palms, uma empresa sediada na Califórnia. "Sou fã deles, e daquilo que estão a fazer, ao tornar a canábis acessível", explicou.

Para já estão disponíveis sacos de 0,5 gramas de indica, sativa e citrus terpenes, cada um deles acompanhado por um isqueiro com a palavra "peaches". Parte das receitas obtidas com a venda destes produtos reverterão a favor de organizações de ajuda a veteranos de guerra, e presos por crimes relacionados com a canábis.