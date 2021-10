Dave Gahan vai juntar-se uma vez mais aos Soulsavers, para um disco de versões intitulado "Imposter".

O vocalista dos Depeche Mode irá interpretar temas de artistas tão díspares quanto PJ Harvey, Neil Young, Bob Dylan ou Mark Lanegan, entre outros.

"Quando ouço as vozes e as canções de outras pessoas, a forma como as cantam e interpretam as palavras, sinto-me em casa", disse. "Identifico-me com isso. Dá-me conforto, mais que qualquer outra coisa".

"Não há nenhum artista presente no disco que não me tenha tocado. Sei que fizemos algo de especial, e espero que as outras pessoas sintam isso".

O primeiro single, uma versão de 'Metal Heart', de Cat Power, será lançado na próxima sexta-feira. Confira aqui a capa e o alinhamento de "Imposter":

01. ‘The Dark End Of The Street’

02. ‘Strange Religion’

03. ‘Lilac Wine’

04. ‘I Held My Baby Last Night’

05. ‘A Man Needs A Maid’

06. ‘Metal Heart’

07. ‘Shut Me Down’

08. ‘Where My Love Lies Asleep’

09. ‘Smile’

10. ‘The Desperate Kingdom Of Love’

11. ‘Not Dark Yet’

12. ‘Always On My Mind’