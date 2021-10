Billie Eilish atuou este fim de semana no festival Austin City Limits, no estado do Texas, que recentemente aprovou uma lei que restringe ainda mais os direitos das mulheres de fazerem um aborto.

A artista admitiu que pensou cancelar o concerto, mas que não o fez por respeito aos fãs. "Quando passaram essa lei, quase não quis dar este concerto como castigo por terem permitido isso aqui", afirmou, em palco.

"Mas, depois, lembrei-me que vocês são as vítimas, e merecem tudo no mundo. Temos de dizer-lhes que se calem. Meu corpo, minhas regras".

Veja o vídeo: