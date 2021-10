Os irlandeses The Script vão regressar a Portugal para um concerto no Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 19 de março de 2022, anunciou esta manhã a promotora Everything Is New. O espetáculo tem início às 20h30 e os bilhetes, que serão colocados à venda esta terça-feira às 10h, custam entre €24 e €38.

A atuação dos The Script em Lisboa está integrada na digressão "Greatest Hits", na qual não faltarão certamente os êxitos 'Hall of Fame', 'The Man Who Can't Be Moved', 'For the First Time' ou 'Superheroes'.

A banda chegou a estar confirmada para a adiada edição deste ano do festival North Music Fest e a sua mais recente passagem por palcos nacionais aconteceu em 2018 na Altice Arena, em Lisboa.