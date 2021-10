Mick Jagger sentou-se à conversa com o radialista Howard Stern, tendo recordado um episódio em que Keith Moon, falecido baterista dos The Who, lhe apareceu à frente vestido de Batman.

"Uma vez estava num hotel, em Los Angeles, e ele entrou no meu quarto vestido de Batman", disse. "Acordei e tinha o Batman à minha frente, com máscara e tudo. Não é algo que se espera a meio da noite".

"Puxei de uma faca, algo com que me defender. E ele vira-se e diz: 'não, não, sou eu, o Keith'", continuou. "E depois tirou a máscara".

Segundo o vocalista dos Rolling Stones, Moon entrou no seu quarto após subir pelas escadas de emergência. "O Keith era um completo lunático", rematou.