O influencer brasileiro Lucas Castellani, que tem mais de um milhão de seguidores no Instagram, comprou uma mansão em Los Angeles que pertenceu a John Lennon.

Castellani, de 22 anos, gastou cerca de 4 milhões de euros na compra da casa, situada em Mulholland Drive. Entre os seus vizinhos contam-se agora nomes como Lenny Kravitz e Paris Hilton, sua ex-patroa.

A casa foi redecorada nos anos 60, e conta com três quartos, quatro casas de banho e piscina com jacuzzi, com a área total a somar 278m2.

"Não acho que tenha necessidade de morar em uma casa tão grande sozinho. É empreendedorismo e investimento", explicou. "Não é presente dos pais, não foram eles que deram. Fui ao banco, financiei e consegui a aprovação como forma de me consolidar nos EUA e conseguir o green card".