Perseguida pelos paparazzi após se separar de Elon Musk, Grimes encontrou uma forma original de se "vingar".

A artista canadiana foi fotografada a ler o "Manifesto Comunista", durante um passeio diário, provocando uma mini-revolução nos jornais - que depressa fizeram títulos como "Grimes, que andou com um bilionário, foi vista a ler Karl Marx".

No entanto, a própria afirmou mais tarde no Instagram que o livro escolhido foi propositado. "Fiquei muito stressada esta semana, quando vi que os paparazzi não paravam de me seguir. Até que percebi que tinha uma oportunidade de os 'trollar'", começa por dizer.

"Ainda estou a viver com o Elon Musk, e não sou comunista (ainda que haja algumas boas ideias neste livro). Se os paparazzi continuarem a perseguir-me, vou tentar pensar em mais formas de fazer memes. Aceito sugestões".

Veja as fotos: