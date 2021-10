Bárbara Tinoco, Carlos do Carmo, Carolina Deslandes e os GNR foram os vencedores das categorias de música dos Globos de Ouro, cuja gala - que celebrou 25 anos dos prémios - decorreu este domingo à noite no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Bárbara Tinoco, que atuou na gala com Carolina Deslandes e Black Mamba, e que estava também nomeada para o Prémio Revelação (perdendo para a atriz Carolina Carvalho), venceu o Globo de Ouro de Melhor Intérprete, categoria para a qual estavam também nomeados Camané, Carolina Deslandes, Dino D'Santiago e Lena D'Água.

Com o concerto no Coliseu dos Recreios em novembro de 2019, Carlos do Carmo recebeu postumamente o galardão de Melhor Atuação, batendo a concorrência dos Capitão Fausto, Mariza, Ornatos Violeta e The Black Mamba. Becas do Carmo, filho do fadista falecido no início do ano, subiu ao palco para receber o prémio.

Carolina Deslandes recebeu o prémio de Melhor Música por 'Por Um Triz', canção que levou ao Festival da Canção, levando a melhor a 'Love Is on My Side' dos Black Mamba, 'Antes Dela Dizer Que Sim' de Bárbara Tinoco, 'Kriolu' de Dino D'Santiago e 'Tudo no Amor' dos Clã.

O prémio especial de música foi entregue aos GNR, que subiram ao palco para agradecer o "simpático prémio" ao som de 'Dunas', no ano em que celebram 40 anos de carreira. O prémio foi dedicado à União Audiovisual e a todos os profissionais dos espetáculos.