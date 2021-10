Billie Eilish será um dos cabeças de cartaz da próxima edição do festival de Glastonbury, marcada para junho de 2022.

A artista norte-americana irá tornar-se, assim, na mais jovem de sempre a atuar como headliner do evento.

O anúncio foi feito por Emily Eavis, organizadora do festival. "Não poderíamos estar mais satisfeitos", escreveu.

Os rumores de que Billie Eilish poderia encabeçar o festival de Glastonbury adensaram-se no último fim de semana, após a artista partilhar uma fotografia sua com um hoodie onde se podia ler o nome e local do evento.