As redes sociais de Adele sofreram alterações esta tarde, com as fotografias oficiais dos perfis a serem substituídas por imagens daquilo que aparenta ser um borrão azul.

Os comentários dos fãs multiplicam-se, com muitos a pedirem à artista para acabar com a espera e anunciar o seu novo álbum - recorde-se que este fim de semana os rumores de um novo disco tornaram-se mais fortes depois de o número "30" ter aparecido em cartazes um pouco por todo o mundo.

"Tenham atenção!!! Tenho a certeza de que é uma nova canção chamada 'Clouds' ou 'Dark Clouds'", escreve um dos seus seguidores no Facebook, "A mesma cor de background dos cartazes", diz outro. "Não brinques assim com o meu coração", "Estou tão pronto", "Pelo amor de Deus, ela está vindo aí" são alguns dos comentários deixados como reação às imagens.

O site oficial da artista também sofreu alterações, mostrando apenas o nome da artista e um link para assinar a sua newsletter. O mais recente álbum de Adele, "25", foi editado em 2015.