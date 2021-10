JP Simões esteve, esta semana, no Posto Emissor, podcast da BLITZ, para falar do seu novo álbum, "Drafty Moon", que assina enquanto Bloom. O disco deverá estar disponível nas próximas semanas.

Quanto às expectativas para a edição de um álbum, atualmente, reflete JP Simões: "O trabalho dos músicos é tocar ao vivo. O Spotify é o revenge of the zombies. A indústria da música tratava os músicos como escravos palermas e depois esteve muito tempo a sofrer com a democratização da produção e o formato digital. Essa exclusividade acabou e apareceu o Spotify com um esquema de distribuição desigualitário. Mas, como é uma espécie de monopólio, torna-se irresistível", argumenta.

Pode ouvir a resposta completa de JP Simões pelos 15 minutos.