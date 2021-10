James Bond já tinha enfrentado quase tudo. Nascido nos anos 50 nas páginas dos livros de Ian Fleming, com vida no cinema desde 1962, o agente secreto 007 já tinha passado por conspirações internacionais, enfrentado líderes de grandes associações criminosas e grupos terroristas. Mas nunca uma pandemia. E “007 — Sem Tempo Para Morrer” acabou por sofrer uma sucessão de adiamentos que nem o MI6 imaginaria. De abril de 2020 passou para novembro desse ano, acabando só agora por estrear. E uma das consequências destes adiamentos foi a diluição do impacto da canção-tema do filme. Habitualmente lançada em tempo de contagem decrescente para a chegada do filme, a canção do 25º título da série oficial James Bond foi apanhada de surpresa pela evolução dos acontecimentos no mundo real. Cantada por Billie Eilish, confirmando uma vez mais a ligação dos filmes do agente 007 a nomes da música em voga, ‘No Time to Die’ foi revelada em fevereiro de 2020, ou seja, a dois meses da data prevista para a estreia nos ecrãs. E se agora, 20 meses depois, está longe de ser uma novidade, merece o seu lugar numa nova compilação que reúne as canções que fizeram história nos 25 filmes do agente 007 (e vale a pena notar aqui que a comédia “Casino Royale”, de 1967, e “Nunca Mais Digas Nunca”, de 1983, com Sean Connery como protagonista, surgiram fora da história oficial de James Bond no cinema).

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.