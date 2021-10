Júlio Lopes é o seu verdadeiro nome, mas na música assina como Julinho KSD. Dois anos depois de o vídeo de ‘Sentimento Safari’ se tornar um fenómeno de popularidade no Youtube – conquistou, até ao momento, mais de 11 milhões de visualizações –, o artista de Mem Martins, Sintra, reúne os vários sucessos que foi amealhando pelo caminho e junta-lhes mais umas tantas canções naquele que é o seu álbum de estreia, “Sabi na Sabura”, que, em português, significa algo como “estar bem na vida”. A BLITZ encontrou-se com ele no seu estúdio e deixou-se guiar no bairro que o viu crescer e tornar-se o novo fenómeno da música feita em Portugal. Feita em Portugal, mas, claro, com sabor a Cabo Verde, país de onde os pais são originários. Curiosamente, foi durante uma viagem ao arquipélago africano, para visitar a família, que a sua carreira musical explodiu.