David Lee Roth anunciou que os cinco concertos recentemente anunciados para Las Vegas, parte de uma residência na cidade, serão os últimos da sua carreira.

"Vou reformar-me. Este será o primeiro e único anúncio oficial. Partilhem essa notícia com o mundo", contou, ao "Las Vegas Review-Journal".

Roth não explicou os motivos que estão na base da sua decisão, mas deu a entender que a sua retirada está relacionada com problemas de saúde, ao lembrar o falecimento do seu antigo colega nos Van Halen, Eddie Van Halen.

O músico admitiu ter pensado que iria ser o primeiro membro da banda a morrer, e acrescentou que o seu tempo de vida poderá estar a esgotar-se. "Sinto-me encorajado a aceitar que o tempo é muito curto, e o meu provavelmente ainda mais", disse.

"Os meus médicos, as pessoas que cuidam de mim, levaram-me a compreender que, sempre que subo ao palco, coloco o futuro em perigo", acrescentou.

Roth não tem, ainda assim, quaisquer lamentações a fazer: "Dei-vos tudo o que tenho. Foi uma viagem incrível. Não lamento nada nem tenho nada a dizer sobre quem seja. Sentirei a vossa falta", rematou.

Os últimos concertos de David Lee Roth terão lugar no House of Blues Las Vegas, no Mandalay Bay Resort & Casino, a 31 de dezembro, 1, 5, 7 e 8 de janeiro.