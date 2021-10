JP Simões, que dentro em breve lançará o álbum "Drafty Moon", do seu alter ego Bloom, é o convidado do mais recente Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ.

A preparação deste disco, que tem uma energia "mais dançável" do que o seu antecessor, de 2017, foi um dos temas da conversa com o músico português, que explicou ainda por que razão prefere não recuperar temas das suas "encarnações" anteriores (JP Simões integrou bandas estimadas como Belle Chase Hotel, Quinteto Tati ou Pop Dell'Arte).

A ascensão dos extremismos, o "egoísmo" das plataformas de streaming ou a influência perene de David Bowie são outros dos temas da estimulante conversa com JP Simões.

Também neste Posto Emissor, falamos sobre a reabertura das discotecas e o regresso da lotação completa às salas de espetáculos; do novo disco de Steve Gunn; do regresso aos álbuns de Dulce Pontes e dos concertos das próximas semanas.



A apresentação do 75º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.