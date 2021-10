Os Mastodon anunciaram o lançamento de um novo álbum, "Hushed and Grim".

O disco, o nono da sua carreira, será editado a 29 de outubro através da Reprise. A precedê-lo está o single 'Teardrinker', acompanhado por um vídeo realizado por Lorenzo Diego Carrera.

"Hushed and Grim" foi gravado em Atlanta, terra-natal dos Mastodon, ao longo dos últimos 12 meses, na companhia do produtor David Bottrill. O disco é o sucessor de "Emperor of Sand", de 2017.

Ouça aqui 'Teardrinker':