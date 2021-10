Liam Gallagher anunciou o lançamento de um novo álbum a solo, "C'mon You Know".

O disco será lançado a 27 de maio de 2022 e, para já, só é conhecida a capa.

Juntamente com o anúncio de um novo disco, Liam revelou que irá voltar a um lugar onde já foi muito feliz com os Oasis: Knebworth, onde há 25 anos deu dois concertos com a sua banda, para 250 mil pessoas.

Aquele que será o maior concerto da sua carreira a solo terá lugar a 4 de junho de 2022, com os bilhetes a serem colocados à venda sexta-feira, 8 de outubro. As primeiras partes serão asseguradas pelos Kasabian, Michael Kiwanuka, Fat White Family e Goat Girl.