Com a entrada na terceira fase de desconfinamento, mudam as regras no que diz respeito à música ao vivo.

A partir desta sexta-feira, 1 de outubro, as discotecas voltam a poder abrir, sendo a entrada nestes espaços sujeita a apresentação de certificado digital.

Quanto aos espetáculos de música ao vivo, e depois de ano e meio de diversas restrições, volta a ser autorizada a lotação completa das salas. Contudo, o uso de máscara ainda é obrigatório. Os certificados digitais continuam, também, a ser obrigatórios nos grandes eventos culturais.

