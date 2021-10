Tomás Wallenstein, dos Capitão Fausto, anunciou mais dois concertos da sua mini-digressão a solo, e ao piano, depois de três das quatro datas inicialmente anunciadas terem esgotado.

O músico lisboeta fará, assim, mais duas sessões: uma no Salão Brazil, em Coimbra, no dia 7 de outubro às 19h e outra no Passos Manuel, no Porto, no dia 8 de outubro às 22h30.

O espetáculo em Lisboa, na Fábrica do Pão, a 16 de outubro, é a terceira data que já se encontra esgotada. Para o espetáculo em Aveiro, que terá lugar no Avenida, a 15 de outubro, ainda há bilhetes.

Em palco, o músico vai apresentar, segundo o comunicado enviado à imprensa pela agência LiveCom, uma espécie de "playlist de vida" que incluirá versões de "canções intemporais, de outros músicos, que o inspiram"