Shakira diz ter sido atacada por javalis num parque em Barcelona, onde passeava com o filho Milan, de oito anos.

A artista colombiana partilhou a história do incidente com os fãs, num vídeo publicado no Instagram, explicando que os animais levaram a mochila que tinha consigo e só a devolveram porque os enfrentou.

"Fui atacada por dois javalis no parque. Levaram a minha mala para o bosque com o meu telefone", diz Shakira, "no final, só ma deixaram porque os enfrentei".