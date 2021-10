O produtor Chris Nelson processou Phoebe Bridgers por difamação, afirmando que a cantautora fez alegações falsas sobre supostos comportamentos abusivos.

Nelson, que nunca trabalhou profissionalmente com Phoebe Bridgers, exige uma indemnização no valor de 3,8 milhões de dólares (aproximadamente, 3 milhões e 300 mil euros).

Para o produtor, Phoebe "utilizou a sua plataforma pública no Instagram, de forma intencional, para publicar declarações falsas e difamatórias", que visavam "destruir a sua reputação".

Em outubro de 2020, a cantautora revelou, no Instagram, ter "testemunhado muitos dos abusos perpetrados por Chris Nelson", com quem terá mantido relações sexuais juntamente com a namorada de então do produtor, Emily Bannon.

Também Bannon fez acusações graves sobre o ex-namorado, alegando que este cometeu "crimes de ódio", incluindo "espancar um jovem latino até à morte". Em dezembro passado, Nelson processou-a pelos mesmos motivos.