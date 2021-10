Pete Doherty anunciou estar noivo da sua namorada, Katia de Vidas.

Katia, teclista da nova banda do músico britânico, os Puta Madres, vive com Doherty numa casa na Normandia, no norte de França.

O noivado foi confirmado à imprensa pelo publicista de Doherty, na passada terça-feira.

A notícia surge pouco após o músico ter garantido, à BBC Scotland, estar "sóbrio há dois anos e meio".

"Estou a recuperar. Há dois anos e meio que não consumo heroína, o que para mim é gigante", disse.