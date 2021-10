Roberta Medina revelou, esta tarde, algumas novidades para a edição de 2022, "o ano do reencontro", do Rock in Rio-Lisboa, incluindo os primeiros nomes para o palco Galp Music Valley: Bárbara Tinoco, The Black Mamba, Moullinex e Xinobi, Linda Martini, Mundo Segundo & Sam The Kid, Delfins, Edu Monteiro, Funk Orchestra e os brasileiros Iza, MC Rebecca e Ney Matogrosso.

"Dois adiamentos em Portugal e um adiamento no Brasil" depois, Medina começou por agradecer, numa conferência de imprensa que decorreu na Casa da Pedra, em pleno Parque da Bela Vista, aos 60 mil "clientes" que ficaram com os seus bilhetes na mão durante três anos.

A vice-presidente do Rock in Rio revelou também que "cada palco da Cidade do Rock vai ser responsável por uma conversa importante" e vai ter "o seu próprio manifesto". No Galp Music Valley, a discussão será sobre o planeamento das "cidades do futuro"; o Super Bock Digital Stage assume a conversa sobre a "inclusão digital"; o novo Palco Yorn levará para baixo dos holofotes "os talentos dos nossos bairros"; na Game Square, a discussão girará em torno da "importância de aprender novas linguagens"; a Rock Street será "plural", abraçando "diversas culturas"; e no espaço de restauração Continente Chef's Garden a conversa será sobre "alimentação saudável".

Medina apresentou também as metas de sustentabilidade do festival, que é "há 15 anos neutro em carbono", para 2030, como a conquista de "lixo zero" e "zero desperdício alimentar" em todas as edições e a intenção de se tornar "um evento 100% acessível, inclusivo e plural".

Falou ainda das outras atividades em que a organização do festival se envolveu no último ano e meio, período durante o qual se viu impedida pela pandemia de realizar o Rock in Rio-Lisboa. "Foi um período extremamente ativo", disse Medina, destacando os eventos digitais, a inauguração da Casa de Pedra e o Humanorama, "festival de conversas", que terá uma segunda edição no próximo ano.

Consulte abaixo o cartaz anunciado até ao momento:

18 de junho

Palco Mundo

Foo Fighteres

The National

Liam Gallagher

Galp Music Valley

Moullinex & Xinobi

Linda Martini

The Black Mamba

19 de junho

Palco Mundo

The Black Eyed Peas

Ellie Goulding

Ivete Sangalo

David Carreira

Galp Music Valley

Funk Orchestra

Bárbara Tinoco

Iza

Edu Monteiro

25 de junho

Palco Mundo

Duran Duran

a-Ha

Xutos & Pontapés

Bush

Galp Music Valley

Delfins

Ney Matogrosso

26 de junho

Palco Mundo

Post Malone

Anitta

Jason Derulo

HMB

Galp Music Valley

Mundo Segundo & Sam The Kid

MC Rebecca