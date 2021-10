Grimes deu uma entrevista ao "Page Six", dizendo que nos seus planos futuros está a construção de "uma comuna lésbica espacial".

A artista, que se separou recentemente de Elon Musk, afirmou que pretende colonizar Europa, uma das luas de Júpiter.

"Vou colonizar Europa e construir uma comuna lésbica espacial", disse.

As afirmações da cantora parecem referir o contrato assinado entre a SpaceX e a NASA, no valor de 178 milhões de dólares, com o objetivo de alcançar Europa. Esta missão espacial será lançada em outubro de 2024.