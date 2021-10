Dave Grohl emprestou o seu "trono", no qual deu concertos quando partiu o pé, em 2015, a Darin Wall, o baixista de uma banda de metal de Seattle que, no passado mês de setembro, impediu um tiroteio no estado do Idaho.

Na altura, Darin Wall, que toca com a banda Greyhawk, reparou num homem que, num bar, fingia disparar contra quem o rodeava, fazendo gestos de pistola com a mão. Confrontando-o, o baixista acabou por ser alvejado na perna pelo homem que, entretanto, saiu do bar para ir buscar uma arma de fogo.

O homem foi preso, mas a bala permanece alojada na perna de Darin Wall, que porém já pôde voltar a tocar com a sua banda, na sua cidade de Seattle. Tudo porque, numa entrevista radiofónica, o baixista brincou com a sua situação, dizendo que talvez Dave Grohl lhe pudesse emprestar o seu trono. A piada chegou ao homem dos Foo Fighters, que lhe ligou a confirmar o empréstimo.

"O Dave Grohl ligou-me dos prémios da MTV a dizer: vou mandar-te o trono, eu pago as despesas todas", contou Darin Wall.

O trono teve de ser adaptado, pois Darin Wall foi alvejado na perna esquerda e Dave Grohl partiu a direita.

"Depois do Dave Grohl e do Axl Rose, eu!", congratulou-se Darin Wall, referindo-se ao facto de o trono ter sido usado, também, pelo vocalista dos Guns N' Roses em 2016, quando partiu o pé.