O DJ português Luís Costa, mais conhecido por Magazino, partilhou nas redes sociais alguma informação sobre o seu estado de saúde. Magazino luta contra uma leucemia e, esta semana, terá sido submetido a uma nova operação cirúrgica.

"Na semana passada, quando a minha médica me vem dizer os resultados dos exames e fala em voz baixa e meiga, já sei o que dali vem: más notícias", começa por contar. “Então doutora, qual é o problema desta vez?' 'Luís, a doença está a ficar descontrolada'", revela.



"Tenho duas médicas que me assistem mais diretamente e que adoro, a Francesca e a Joana. Nesta montanha-russa da leucemia já me apanharam em todas as fases, das más às péssimas, mas riem sempre muito comigo. Eu agarro-me a elas e pergunto 'ainda tenho 10% de hipóteses de sobreviver?' Elas fecham os olhos e até os devem revirar… Às vezes meto-me no lugar delas e imagino o que comentam entre si: 'este gajo está maluco, é um teimoso do caraças e nunca mais nos desampara a loja, que temos muitos doentes para tentar salvar'".



"Agarro-lhes nos braços e peço: 'não desistam que eu ainda não desisti'. Sinceramente, acho que elas já não acreditam mas também não conseguem desistir! Queimam as pestanas e multiplicam-se em contactos com outros hospitais europeus com investigação avançada para casos como o meu. Estou agarrado à vida e elas sabem disso, e é isso que as faz não desistirem", escreve Magazino, que espera conseguir atuar, do próximo dia 16, na Piscina Olímpica do Belenenses.



O post de Magazino tem sido comentado por numerosos seguidores, incluindo várias figuras públicas, que lhe emprestam ânimo.