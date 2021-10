Os Idles anunciaram o lançamento de um novo álbum, "Crawler", a sair no próximo dia 12 de novembro através da Partisan.

O disco, sucessor de "Ultra Mono", de 2020, conterá ao todo 14 faixas. A primeira delas, 'The Beachland Ballroom', já se encontra disponível para escuta.

Em comunicado à imprensa, o vocalista Joe Talbot referiu-se a 'The Beachland Ballroom' como "a canção mais importante do álbum", e disse que "escrever uma canção soul como esta deixou-me siderado".

Recorde-se que os Idles são um dos nomes confirmados para o cartaz do festival Vodafone Paredes de Coura, que se realiza entre os dias 16 e 20 de agosto de 2022. Antes, tocam no Coliseu de Lisboa a 11 de março. Ouça aqui 'The Beachland Ballroom':