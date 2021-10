Foram anunciados mais seis nomes para o cartaz do festival Super Bock Em Stock, que em novembro regressa à Avenida da Liberdade (Lisboa).

Os dinamarqueses Iceage são o grande destaque, regressando a Portugal para apresentar "Seek Shelter", o seu novo álbum, editado este ano.

Wet Leg, Nine8 Collective, Nena, Stckman c/ Kyle Quest e Narciso são as restantes confirmações. Todos estes nomes irão assim juntar-se aos anteriormente anunciados, casos dos Django Django ou Black Country, New Road.

O Super Bock Em Stock irá uma vez mais realizar-se em vários pontos espalhados pela Avenida da Liberdade, nos dias 19 e 20 de novembro. Os bilhetes já se encontram à venda pelo preço de 40 euros até ao dia 15 de outubro.