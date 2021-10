Há mais um grande concerto anunciado para Portugal em 2022: os alemães Scorpions virão ao nosso país no próximo ano, no âmbito da sua Rock Believer World Tour 2022.

O espetáculo está marcado para o dia 10 de maio, na Altice Arena, em Lisboa. Quanto aos bilhetes, serão postos à venda no próximo dia 1 de outubro.

No concerto de 2022, os Scorpions deverão apresentar o novo disco, cujo lançamento está previsto para o início do próximo ano. O mais recente concerto da banda de 'Wind of Change' em Portugal aconteceu também na Altice Arena, em junho de 2019.