Pedro Mafama tem o seu nome inscrito nos créditos do vindouro álbum de Ana Moura e falou ao podcast Posto Emissor sobre o trabalho que desenvolveu, junto com Pedro da Linha, nas novas canções da fadista, dizendo que não teve receio de trabalhar com ela nem de a empurrar para novas sonoridades.

"Sei que ela me procurou por admirar o meu trabalho e por ver alguma coisa em mim que achou vanguardista e com que se identificou", diz o músico, "nunca tive receios, até porque a própria Ana não tem receios. Somos, os dois, pessoas futuristas, que procuram sempre coisas novas".

Para ouvir a partir dos 38 minutos e 55 segundos.