O North Music Festival anunciou hoje as datas da sua próxima edição.

O evento, que se deveria ter realizado neste mês de setembro, irá acontecer a 26, 27 e 28 de maio, avança a organização em comunicado.

"A organização do evento assegurou, na íntegra, o alinhamento previsto para o primeiro dia da edição deste ano, 30 de setembro", pode ler-se nesse texto. Assim, "Ornatos Violeta, Linda Martini, Zen, Paus, Paraguaii e Pedro da Linha 'transitam para a nova edição".

A organização diz estar "a trabalhar" no alinhamento do segundo e terceiro dias do festival.

Os bilhetes adquiridos são válidos para as novas datas. As condições para solicitar um reembolso estão aqui.