Morreu Olivier Libaux, dos Nouvelle Vague, confirmou a banda francesa esta tarde no Facebook. "Toda a família Nouvelle Vague está devastada por ter de anunciar a morte de Olivier Libaux", lê-se no comunicado partilhado na rede social. O músico francês tinha 57 anos e as causas da morte não foram ainda avançadas.

"Desde 2004, ao longo de 17 anos, o Olivier foi a alma, o pilar e o som da banda. Era uma guitarrista brilhante, sempre bem-disposto, sempre pronto a iluminar o palco com a sua alegria e o seu sorriso de criança, estivesse em Saint-Malo ou em São Francisco. A sua paixão pela música inspirou-nos e guiou-nos ao longo de todos estes anos. Com ele, gravámos discos lindos e demos centenas de concertos em todo o mundo".

Libaux criou os Nouvelle Vague com Marc Collin, em 2003, e saltou para a ribalta logo ao primeiro disco, homónimo, que incluía versões bossa nova de canções de Joy Division, Depeche Mode, The Cure ou The Clash. Antes, o músico já tinha fundado os Les Objets, editou também discos a solo e, em 2011, criou o projeto Uncovered Queens of the Stone Age, dedicado a versões "pessoais" de temas da banda de Josh Homme.