Britney Spears reagiu ao mais recente documentário feito sobre os anos em que viveu sob tutela do pai, "Controlling Britney Spears", defendendo que há muita coisa que não corresponde à verdade. "É uma loucura... Vi um bocadinho do último documentário e lamento dizer-vos que muito do que ouviram é mentira!!!", escreveu a cantora num post de Instagram entretanto apagado.

"Tento desligar-me do drama", acrescenta ainda Spears, antes de enumerar: "Número um... isto é passado!!! Número dois... será que o diálogo pode ter mais classe? Número três... uau, eles usaram as imagens mais bonitas de mim!!! O que posso dizer... Esmeraram-se mesmo".

Recorde-se que além de "Controlling Britney Spears", filme no qual se diz que o pai da artista contratou uma empresa de segurança para escutar e gravar conversas privadas da filha, acaba também de estrear na Netflix o documentário "Britney vs Spears".